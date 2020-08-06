В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса

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В РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин рассказал, как в новом сезоне будут поступать с клубами, в которых будут зараженные коронавирусом.

"Важный вопрос по техническим поражениям. Мы хотели начать новый сезон с едиными правилами по таким ситуациям. Сезон завершился, однако коронавирус - нет. Случаи заражения, к сожалению, могут быть.

После обсуждений с клубами и РФС абсолютное большинство проголосовало за отмену переносов. Это не самое лучшее решение, однако оно позволяет осуществлять единый подход для всех. Если такие случаи будут и команда не сможет принять участие в матче, КДК будет засчитывать техническое поражение. При этом снятия с чемпионата после двух технических поражений действовать не будет.

Да, у нас есть два резервных и даты проведения в еврокубках, однако это все равно привело бы к разному подходу в разных ситуациях", - заявил Савин.

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