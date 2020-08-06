Ларссон и Соболев сменили игровые номера в "Спартаке"

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Ларссон и Соболев сменили игровые номера в "Спартаке"

Нападающие "Спартака" Джордан Ларссон и Александр Соболев сменили игровые номера.

Как сообщает сайт клуба, 23-летний швед взял себе 11-й номер. Ранее у него был 23-й номер, который он взял в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

Соболев теперь будет выступать по седьмым номером, доставшийся ему от Аяза Гулиева, который должен покинуть клуб.

В минувшем сезоне Ларссон провел 30 матчей, забил 10 голов и отдал 4 ассиста. На счету Соболева три забитых мяча и две результативные передачи в 13 играх за "Спартак".

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