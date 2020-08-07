Шатов получил микротравму на тренировке "Рубина"

Новичок "Рубина" Олег Шатов получил микротравму на тренировке.

Как сообщает твиттер клуба, 30-летний футболист занимается индивидуально в тренажерном зале, однако вскоре ожидается его возвращение в общую группу.

Отметим, что 11 августа "Рубину" предстоит сыграть с "Локомотивом" в первом туре нового сезона РПЛ.

В конце июля у Шатова истек срок контракта с "Зенитом" и он покинул клуб в качестве свободного агента.

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