"Манчестер Сити" и "Реал" назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" и "Реал" определились со стартовыми составами на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, Кансело, Фернандиньо, Родриго, Гюндоган, Де Брeйне, Фоден, Стерлинг, Жезус.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.

Начало поединка запланировано на 22:00 (мск). Напомним, что первая игра завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.

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