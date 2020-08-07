"Манчестер Сити" и "Реал" назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Манчестер Сити" и "Реал" определились со стартовыми составами на ответную игру 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, Кансело, Фернандиньо, Родриго, Гюндоган, Де Брeйне, Фоден, Стерлинг, Жезус.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.
Начало поединка запланировано на 22:00 (мск). Напомним, что первая игра завершилась победой "горожан" со счетом 2:1.
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