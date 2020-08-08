Роналду не сыграет в четвертьфинале ЛЧ впервые за 10 лет

"Лион" выбил "Ювентус" из 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Squawka, нападающий туринцев Криштиану Роналду не сыграет в четвертьфинале ЛЧ впервые за 10 сезонов.

Последний раз он покидал турнир на стадии 1/8 финала в сезоне 2009/10, когда "Реал", за который он выступал, вылетел от "Лиона".

Напомним, что сегодня "Ювентус" обыграл "Лион" (2:1) благодаря дублю Роналду, однако "ткачи" прошли в следующий раунд благодаря победе в первой игре (1:0).

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