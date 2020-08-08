Семак оценил дебют Ловрена за "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургдеян ловренсергей семак

Семак оценил дебют Ловрена за "Зенит"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о дебюте защитника Деяна Ловрена.

Хорват, пришедший из "Ливерпуля", дебютировал в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (2:1).

"Ловрен смотрелся очень хорошо, не легко начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень", - приводит слова Семака ТАСС.

Отметим, что "Зенит" впервые в своей истории сделал требл, завоевав чемпионат, кубок и суперкубок страны.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

"Ювентус" не смог пройти "Лион" в Лиге Чемпионов, несмотря на дубль Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов