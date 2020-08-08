Семак оценил дебют Ловрена за "Зенит"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о дебюте защитника Деяна Ловрена.

Хорват, пришедший из "Ливерпуля", дебютировал в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (2:1).

"Ловрен смотрелся очень хорошо, не легко начинать играть в новом клубе. Показал свой высокий уровень", - приводит слова Семака ТАСС.

Отметим, что "Зенит" впервые в своей истории сделал требл, завоевав чемпионат, кубок и суперкубок страны.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России. | http://soccernews.ru