Роналду побил 95-летний рекорд "Ювентуса"

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Роналду побил 95-летний рекорд "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился дублем в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона" (2:1).

Как сообщает Squawka, 35-летний португалец завершил сезон с 37-ю голами и побил рекорд "Ювентуса" по этому показателю.

Ранее рекорд принадлежал Ференцу Хирцеру, который в сезоне 1925/26 забил 35 голов.

Напомним, что Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года.

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