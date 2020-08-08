"Ювентус" может пригласить Почеттино в случае отказа Гвардиолы

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"Ювентус" может пригласить Почеттино в случае отказа Гвардиолы

"Ювентус" хочет видеть на посту главного тренера команды Хосепа Гвардиолу.

Как сообщает The Telegraph, туринский клуб оценивает свои шансы на приглашение испанца. При этом в "Манчестер Сити" уверены, что Гвардиола отработает свой контракт до конца, который истекает следующим летом.

Отмечается, что в случае отказа Гвардиолы "Ювентус" переключит свое внимание на Маурисио Почеттино.

Почеттино покинул "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года и с тех пор находится без клуба. Напомним, "шпоры" под его руководством доходили до финала Лиги Чемпионов.

Ранее стало известно, что "Ювентус" уволил нынешнего наставника команды Маурицио Сарри после вылета из Лиги Чемпионов от "Лиона".

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