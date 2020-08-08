"Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ

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"Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ

В первом туре нового сезона РПЛ "Ростов" на выезде переиграл "Тамбов".

Единственный гол в матче забил хавбек гостей Павел Мамаев.

"Тамбов" - "Ростов" 0:1

Гол: Мамаев, 21 - 0:1

"Тамбов": Рыжиков, Рыбин, Чичерин, Каплиенко, Тетрашвили (Кабахидзе, 68), Чуперка, Балашов (Обухов, 54), Костюков (Карасев, 77), Килин (Шляков, 77), Ойеволе, Карапетян (Панченко, 69).

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Ионов (Долгов, 90), Норманн, Мамаев (Глебов, 83), Зайнутдинов (Байрамян, 72), Попов (Еременко, 71), Шомуродов (Хасимото, 83).

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