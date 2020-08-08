Верратти не поможет ПСЖ в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
Хавбек ПСЖ Марко Верратти выбыл на неопределенный срок из-за травмы.
По сведениям L’Equipe, игрок с вероятностью в 90% не сможет помочь команде в оставшихся матчах Лиги Чемпионов. Уточняется, что Верратти повредил икроножную мышцу после столкновения с одноклубником во время тренировки.
Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ ПСЖ предстоит сыграть против "Аталанты".
В этом сезоне Верратти провел 35 игр, в которых отметился шестью голевыми передачами.
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|Монпелье
|28
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|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
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|15
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|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
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|Амьен
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|23
|20
|Тулуза
|28
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