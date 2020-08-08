Верратти не поможет ПСЖ в оставшихся матчах Лиги Чемпионов

Хавбек ПСЖ Марко Верратти выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

По сведениям L’Equipe, игрок с вероятностью в 90% не сможет помочь команде в оставшихся матчах Лиги Чемпионов. Уточняется, что Верратти повредил икроножную мышцу после столкновения с одноклубником во время тренировки.

Напомним, что в четвертьфинале ЛЧ ПСЖ предстоит сыграть против "Аталанты".

В этом сезоне Верратти провел 35 игр, в которых отметился шестью голевыми передачами.

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