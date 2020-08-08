"Ювентус" рассматривает кандидатуру тренера "Порту"

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"Ювентус" рассматривает кандидатуру тренера "Порту"

"Ювентус" продолжает искать нового тренера на замену Маурицио Сарри.

В качестве нового наставника команды "старая синьора" рассматривает тренера "Порту" Сержиу Консейсау.

Отметим, что будучи футболистом Консейсау выступал в Италии в течение шести сезонов, в составе "Интера", "Лацио" и "Пармы".

Консейсау возглавляет "Порту" с 2017 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии, а также завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

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