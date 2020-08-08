Винисиус недоволен количеством игрового времени в "Реале"
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть клуб этим летом.
По сведениям Marca, 20-летний бразилец недоволен количеством получаемого игрового времени. Так, в двухматчевом противостоянии с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов он сыграл 75 минут в первой игре, а в ответном матче его даже не просили разминаться.
Игрок рассчитывал чаще попадать в стартовый состав после возобновления сезона, так как усердно работал во время вынужденной паузы. Однако из 12 матчей он выходил в старте только четыре раза.
Отмечается, что воспользоваться ситуацией может ПСЖ. Спортивный директор парижан Леонардо давно желает заполучить Винисиуса.
В этом сезоне на счету Винисиуса пять голов и четыре ассиста в 38 играх.
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