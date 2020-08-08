Газизов рассказал о ходе переговоров с Игнатовым о новом контракте

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Газизов рассказал о ходе переговоров с Игнатовым о новом контракте

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о требованиях хавбека Михаила Игнатова по новому контракту.

"Игнатов - отличный игрок. Ему еще расти и расти.

Его отец требует зарплату в размере 2,5 миллиона рублей в месяц? Это сумасшедшие деньги. У него адекватные представители. Не вижу каких-то проблем. Шероховатости есть в любом переговорном процессе", - заявил Газизов.

Отметим, что Игнатов играет в дубле "Спартака". Контракт футболиста действует до следующего лета.

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