Буффон обратился к Пирло после назначения на пост тренера "Ювентуса"

1 Теги ювентусандреа пирлоджанлуиджи буффон

Буффон обратился к Пирло после назначения на пост тренера "Ювентуса"

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост тренера команды.

"Так что, теперь я должен называть вас Мистер!? Удачи в новом испытании, Андреа!" - написал Буффон в твиттере.

Отметим, что это первый тренерский опыт Пирло. В конце июля он возглавил молодежный состав "Ювентуса".

Напомним, что Пирло сменил на посту тренера "Юве" Маурицио Сарри.

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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Кристина 90% времени - балласт для Юве. Без нее, Ювентус играл в чёткий командный комбинационный футбол , брал треблы в Италии , играл 2 раза в финале лиги чемпионов, а сейчас они играют в меньшинстве. И не важно кто не будет тренером, но если опять игра команды будет строится вокруг этой заветшалой эгоистичная клячи, Ювентусу не видать побед в Лиге Чемпионов.

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