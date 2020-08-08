Буффон обратился к Пирло после назначения на пост тренера "Ювентуса"
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Андреа Пирло на пост тренера команды.
"Так что, теперь я должен называть вас Мистер!? Удачи в новом испытании, Андреа!" - написал Буффон в твиттере.
Отметим, что это первый тренерский опыт Пирло. В конце июля он возглавил молодежный состав "Ювентуса".
Напомним, что Пирло сменил на посту тренера "Юве" Маурицио Сарри.
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|Лечче
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