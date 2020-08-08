Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом"

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Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом" (1:0).

"Оценивать игру не нужно. Возле наших ворот не помню большого количества моментов. В защите отыграли неплохо. В атаке нужно прибавлять. В принципе доволен.

Первый матч в сезоне. Был небольшой предстартовый мандраж. В атаке не хватило правильного расположения, правильных открываний. Готовились к матчу против массированной обороны. Много моментов против "Тамбова" никто не создает. Стандарты надо лучше использовать", - заявил Карпин.

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