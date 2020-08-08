Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом" (1:0).
"Оценивать игру не нужно. Возле наших ворот не помню большого количества моментов. В защите отыграли неплохо. В атаке нужно прибавлять. В принципе доволен.
Первый матч в сезоне. Был небольшой предстартовый мандраж. В атаке не хватило правильного расположения, правильных открываний. Готовились к матчу против массированной обороны. Много моментов против "Тамбова" никто не создает. Стандарты надо лучше использовать", - заявил Карпин.
Читайте также: "Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта"
-
Официально: Пирло - новый тренер "Ювентуса"
-
"Ювентус" может пригласить Почеттино в случае отказа Гвардиолы
Лента новостей
-
В трех последних встречах "Барселоны" и "Баварии" в плей-офф дальше проходит будущий победитель Лиги Чемпионов
-
Левандовски оторвался вперед в гонке бомбардиров Лиги Чемпионов
-
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
2
"Барселона" обыграла "Наполи" и вышла в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Бавария" во второй раз разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
Месси забил 35 клубам в Лиге Чемпионов
-
Журналист Палмери сообщил о переходе Кавани в "Бенфику"
-
1
Роналду подвел итоги сезона для "Ювентуса"
-
Карпин прокомментировал победу над "Тамбовом"
-
1
Буффон обратился к Пирло после назначения на пост тренера "Ювентуса"
-
"Челси" назвал "Милану" стоимость Бакайоко
-
"Спартак" возобновил интерес к хавбеку "Нанта"
-
Газизов рассказал о ходе переговоров с Игнатовым о новом контракте
-
Винисиус недоволен количеством игрового времени в "Реале"
-
"Бавария" и "Челси" назвали стартовые составы на матч ЛЧ
-
Официально: Пирло - новый тренер "Ювентуса"
-
Месси, Суарес и Гризманн сыграют в атаке против "Наполи"
-
"Ювентус" рассматривает кандидатуру тренера "Порту"
-
Верратти не поможет ПСЖ в оставшихся матчах Лиги Чемпионов
-
"Ростов" одолел "Тамбов" в 1-м туре РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22