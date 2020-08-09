Левандовски оторвался вперед в гонке бомбардиров Лиги Чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски отметился дублем в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (4:1).

Эти голы стали для 31-летнего поляка 12-м и 13-м в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Левандовски продолжает лидировать в гонке бомбардиров ЛЧ. Ближайший преследователь Эрлинг Холанд забил 10 голов. У Габриэля Жезуса, Рахима Стерлинга, Дриса Мертенса, Харри Кейна, Мемфиса Депая и Сержа Гнабри по 6 забитых мячей.

Всего в текущем сезоне Левандовски забил 53 гола в 44 играх.

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