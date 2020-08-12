Модрич готов пойти на понижение зарплаты в "Реале"

Хавбек "Реала" Лука Модрич намерен продолжить карьеру в мадридском клубе.

По сведениям AS, 34-летний хорват готов продлить соглашение с клубом и пойти на понижение зарплаты, чтобы "Реал" мог разгрузить зарплатную ведомость. Действующий контракт Модрича со "сливочными" истекает следующим летом.

Отмечается, что "Реал" досрочно вернул из аренды Мартина Эдегора, который в ближайшем будущем должен стать преемником Модрича.

В минувшем сезоне Модрич провел 40 игр, забил пять голов и отдал восемь ассистов.

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