Главврач "Спартака" Бутовский присоединился к "Рубину"

Казанский "Рубин" переманил к себе главного врача "Спартака" Михаила Бутовского.

Отметим, что Бутовский является выпускником ММА им. Сеченова, где защитил кандидатскую диссертацию, и Государственного университета управления. Имеет опыт работы анестезиологом-реаниматологом.

С 2014 года входит в медицинский штаб сборной России по футболу.

Бутовский занимал свой пост в "Спартаке" с 2019 года.

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