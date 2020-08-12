Федерация регби России приглашает "Спартак" на свои соревнования

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Федерация регби России приглашает "Спартак" на свои соревнования

Федерация регби России предложила футбольному "Спартаку" место в своих соревнованиях.

"Если вы все-таки снимитесь с футбольного чемпионата - добро пожаловать к нам! Жиго - капитан, Бакаев - заместитель (шлем уже надевал), дерби с ЦСКА, гениальные судьи (не "проверим!", а настоящее живое общение в эфире), отличная атмосфера", - говорится в заявлении ФРР.

Напомним, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил о намерении сняться с РПЛ после неоднозначного судейства в игре против "Сочи" (2:2), в ходе которой московскому клубу назначили два пенальти.

Читайте также: Федун выступил с заявлением по поводу снятия "Спартака" с чемпионата. | http://soccernews.ru
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