Де Лигт перенес операцию на плече
Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт перенес успешную операцию на плече.
По сведениям официального сайта клуба, 21-летний голландец выбыл на три месяца. Ранее сообщалось, что игрок чувствовал дискомфорт с ноября прошлого года.
Де Лигт перебрался в "Ювентус" летом 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 4 гола и один ассист в 39 играх.
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|Аталанта
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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|17