Де Лигт перенес операцию на плече

Защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт перенес успешную операцию на плече.

По сведениям официального сайта клуба, 21-летний голландец выбыл на три месяца. Ранее сообщалось, что игрок чувствовал дискомфорт с ноября прошлого года.

Де Лигт перебрался в "Ювентус" летом 2019 года. В минувшем сезоне на его счету 4 гола и один ассист в 39 играх.

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