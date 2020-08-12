"Краснодар" нацелился на Зотова

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"Краснодар" нацелился на Зотова

Защитник Георгий Зотов может продолжить карьеру в "Краснодаре".

Как сообщает "Матч ТВ", краснодарский клуб близок к подписанию 30-летнего футболиста.

Зотов ранее выступал за "Крылья Советов" и в конце июля покинул клуб по истечении контракта.

В минувшем сезоне Зотов играл на правах аренды в "Оренбурге". На его счету один гол и один ассист в 22 матчах.

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