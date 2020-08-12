"Урал" подпишет экс-игрока сборной России

Теги уралвладимир гранат

"Урал" подпишет экс-игрока сборной России

Защитник Владимир Гранат, скорее всего, продолжит карьеру в "Урале", сообщает "Чемпионат".

Последним клубом Граната был "Рубин", за который он выступал с 2017 года. В июле этого года у игрока истек контракт с казанским клубом.

Гранат также известен по своим выступлениям за "Динамо", "Ростов", "Спартак" и сборную России.

В прошлом сезоне Гранат не провел ни одной игры, при этом всего 12 раз попадая в заявку.

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