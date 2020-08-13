Агент Жамалетдинова раскрыл детали перехода игрока в "Уфу"

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Агент Жамалетдинова раскрыл детали перехода игрока в "Уфу"

Александр Маньяков, агент нападающего Тимура Жамалетдинова,прокомментировал переход игрока из ЦСКА в "Уфу".

"Контракт с "Уфой" рассчитан на три года. Зимой Тимур проходил просмотр в "Урале", уже тогда Евсеев заинтересовался им. Сейчас в РПЛ мало нападающих с российским паспортом, а Тимур форвард из хорошего клуба. В Лиге Чемпионов забивал, в "Лехе" выступал.

Тимур желал вернуться в РПЛ. После его возвращения в Россию, сразу обсудили вариант с "Уфой", больше ничего и не рассматривали. "Уфа" - самобытная команда, есть игровой почерк. По стилю команда ему подходит. Сейчас задача - вернуться на уровень, чтобы о нeм снова говорили, и приносить пользу "Уфе", - заявил агент.

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