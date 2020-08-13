Голкипер "Спартака" Максименко назвал клуб, в который он никогда не перейдет

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Голкипер "Спартака" Максименко назвал клуб, в который он никогда не перейдет

Вратарь "Спартака" Александр Максименко заявил, что никогда не перейдет в ЦСКА.

"Есть ли клуб, за который я откажусь выступать? Никогда не говори никогда... Однако за ЦСКА точно не сыграю.

Кокорин говорил также о "Спартаке"? У каждого свой путь, поэтому я могу отвечать только за себя", - заявил Максименко.

Максименко является воспитанником "Спартака". В первой команде он дебютировал в октябре 2017 года. В составе клуба он провел 70 игр и пропустил 84 гола.

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