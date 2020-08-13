Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта

Теги манчестер юнайтедполь погба

Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в клубе.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз всем доволен в клубе и ожидает, что "МЮ" после Лиги Европы начнет с ним переговоры о новом контракте.

Соглашение Погба с клубом действует до лета 2021 года, однако в договоре есть опция продления еще на один год.

В этом сезоне на счету Погба один гол и четыре ассиста в 21 матче.

Напомним, что в в рамках полуфинала Лиги Европы "МЮ" встретится с "Севильей".

Читайте также: "Ювентус" отказался от трансфера Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы

Турецкий клуб заинтересован в аренде Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов