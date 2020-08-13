Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в клубе.
Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз всем доволен в клубе и ожидает, что "МЮ" после Лиги Европы начнет с ним переговоры о новом контракте.
Соглашение Погба с клубом действует до лета 2021 года, однако в договоре есть опция продления еще на один год.
В этом сезоне на счету Погба один гол и четыре ассиста в 21 матче.
Напомним, что в в рамках полуфинала Лиги Европы "МЮ" встретится с "Севильей".
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Вулверхэмптон
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|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|27
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|Эвертон
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|36
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
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