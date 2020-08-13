Погба ждет шагов от "Манчестер Юнайтед" по продлению контракта

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет продолжить карьеру в клубе.

Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз всем доволен в клубе и ожидает, что "МЮ" после Лиги Европы начнет с ним переговоры о новом контракте.

Соглашение Погба с клубом действует до лета 2021 года, однако в договоре есть опция продления еще на один год.

В этом сезоне на счету Погба один гол и четыре ассиста в 21 матче.

Напомним, что в в рамках полуфинала Лиги Европы "МЮ" встретится с "Севильей".

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