Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Реала"

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Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Реала"

Дортмундская "Боруссия" вступает в борьбу за вингера "Реала" Рейньера.

По сведениям As, немецкий клуб рассматривает вариант с арендой 18-летнего бразильца на один сезон. На игрока также претендуют "Байер", "Вальядолид" и "Реал Сосьедад".

Отмечается, что ранее "Реал" не планировал отдавать Рейньера в аренду, однако из-за паузы, вызванной коронавирусом, бразилец не успел полностью адаптироваться в клубе. Теперь "сливочные" решили отправить игрока в амбициозный клуб, где у него будет регулярная игровая практика.

"Реал" приобрел Рейньера в январе этого года за 30 миллионов евро. На его счету два гола в трех матчах за "Кастилью".

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