"Ротор" объявил о подписании аргентинского защитника

Аргентинский защитник Патрисио Мартикарди стал игроком "Ротора".

Отметим, что волгоградский клуб пока раскрывает детали трансфера 26-летнего игрока.

Последним клубом аргентинца был греческий "Астерас", за который он выступал с 2018 года. Начина карьеру Мартикарди в "Аргентинос Хуниорс".

В прошлом сезоне Матрикарди принял участие в 16 играх, однако результативными действиями не отличился.

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