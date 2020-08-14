Дзюба пропустит матч с "Ростовом"

Нападающий Артем Дзюба не поможет "Зениту" в игре против "Ростова".

По сведениям "Рейтинга букмекеров", футболист травмировал спину в матче с "Ротором" (2:0). Игрока беспокоят мышечные спазмы.

Матч между "Зенитом" и "Ростовом" состоится 15 августа.

Напомним, что в игре 1-го тура с "Ротором" Дзюба забил один гол. В прошлом сезоне на его счету было 17 голов.

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