"Спартак" намерен отдать Тиля в аренду

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"Спартак" намерен отдать Тиля в аренду

Хавбек "Спартака" Гус Тиль близок к уходу из клуба.

Как сообщает Metaratings, московский клуб намерен отдать 22-летнего голландца в аренду в зарубежный клуб.

Отмечается, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско не видит Тиля игроком основного состава, а высокая зарплата футболиста не позволяет держать его на скамейке.

В прошлом сезоне Тиль провел 23 игры, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

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