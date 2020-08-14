"Бенфика" сообщила о переходе Вертонгена и еще двух футболистов
"Бенфика" в преддверии нового сезона усилилась тремя игроками.
Как сообщает сайт "орлов", трехлетний контракт с клубом заключил бывший игрок "Тоттенхэма" Ян Вертонген.
Также португальский клуб подписал нападающих Эвертона и Луку Вальдшмидта, которые ранее выступали за "Гремио" и "Фрайбург" соответственно.
Напомним, что в минувшем сезоне "Бенфика" финишировала в чемпионате Португалии на втором месте.
Читайте также: Журналист Палмери сообщил о переходе Кавани в "Бенфику". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
"Бавария" установила личный рекорд результативности в сезоне Лиги Чемпионов
-
8
"Бавария" отгрузила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Мюллер поднялся на третье место по голам в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Партизана"
-
"Барселона" выпустила на матч с "Баварией" самый возрастной состав в своей истории
-
"Бенфика" сообщила о переходе Вертонгена и еще двух футболистов
-
3
"Барселона" впервые в истории пропустила 4 гола за тайм в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" намерен отдать Тиля в аренду
-
Арбитр Федотов высказался об отмененном голе "Спартака" в ворота "Ахмата"
-
"Спартак" обыграл "Ахмат" во втором туре РПЛ
-
Дзюба пропустит матч с "Ростовом"
-
Умтити заразился коронавирусом
-
Месси, Суарес, Левандовски и Мюллер выйдут в стартовых составах на матч "Барселона" - "Бавария"
-
В двух клубах Примеры новые случаи заражения коронавирусом
-
1
"Сочи" и "Химки" не выявили победителя в матче РПЛ
-
1
"Ротор" объявил о подписании аргентинского защитника
-
1
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на вингера "Реала"
-
1
УЕФА наказал ПСЖ за поздний выход футболистов в игре против "Аталанты"
-
1
"Уфа" в матче с 5 голами и 2 удалениями одержала волевую победу над тульским "Арсеналом"
-
1
Стало известно, когда Черчесов объявит состав сборной России на матчи Лиги Наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14