"Бенфика" сообщила о переходе Вертонгена и еще двух футболистов

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"Бенфика" сообщила о переходе Вертонгена и еще двух футболистов

"Бенфика" в преддверии нового сезона усилилась тремя игроками.

Как сообщает сайт "орлов", трехлетний контракт с клубом заключил бывший игрок "Тоттенхэма" Ян Вертонген.

Также португальский клуб подписал нападающих Эвертона и Луку Вальдшмидта, которые ранее выступали за "Гремио" и "Фрайбург" соответственно.

Напомним, что в минувшем сезоне "Бенфика" финишировала в чемпионате Португалии на втором месте.

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