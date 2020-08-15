Месси потерпел самое крупное поражение в карьере

"Барселона" с разгромным счетом проиграла "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает ESPN Datos, это поражение стало для капитана каталонцев Лионеля Месси самым крупным в его карьере.

Ранее самым разгромным для Месси было поражение от Боливии в составе сборной Аргентины (1:6).

Также у Месси в составе "Барселоны" было три поражения со счетом 0:4 ("Ливерпуль", ПСЖ и "Бавария"), а также поражение от сборной Германии (0:4).

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