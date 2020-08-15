Месси потерпел самое крупное поражение в карьере

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Месси потерпел самое крупное поражение в карьере

"Барселона" с разгромным счетом проиграла "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает ESPN Datos, это поражение стало для капитана каталонцев Лионеля Месси самым крупным в его карьере.

Ранее самым разгромным для Месси было поражение от Боливии в составе сборной Аргентины (1:6).

Также у Месси в составе "Барселоны" было три поражения со счетом 0:4 ("Ливерпуль", ПСЖ и "Бавария"), а также поражение от сборной Германии (0:4).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси больше чем клуб?Бавария - Барселона 4-0 Барселона - Бавария 0-3 Атлетико - Барселона 2-0 ПСЖ - Барселона 4-0 Ювентус - Барселона 3-0 Рома- Барселона 3-0 Ливерпуль - Барселона 4-0 Бавария - Барселона 8-2 Итого: 8 матчей: 0 побед, 0 ничьих 8 поражений. Разница мячей: 2 - 31. Месси в этих 8 матчах 0+0 по системе гол+пас

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