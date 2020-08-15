"Барселона" впервые в истории пропустила восемь голов в матче Лиги Чемпионов

"Бавария" уничтожила "Барселону" (8:2) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Как сообщает Opta Sports, "сине-гранатовые" пропустили пять или более голов в еврокубковой игре в третий раз в своей истории, а восемь - впервые.

Отметим, что в 1976 году каталонцы проиграли софийскому "Левски" в Кубке УЕФА со счетом 4:5, а в 1962 уступили "Валенсии (2:6) в Кубке ярмарок.

За свою историю выступлений в Кубке чемпионов / Лиге чемпионов "Барса" до сегодняшнего дня ни разу не пропускала даже пять голов за матч.

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