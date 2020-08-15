"Зовите меня Нептуном": Роналду погрузился на глубину 14 метров
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает делиться видео своего отпуска.
На этот раз 35-летний португалец погрузился в воду на глубину 14 метров.
"Проснувшись сегодня, задался вопросом, что происходит в море. Зовите меня Нептуном. Пожалуйста, не пытайтесь повторить это. 14 метров", - подписал видео Роналду.
В минувшем сезоне Роналду провел 46 игр, забил 37 голов и отдал 7 ассистов.
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|Рома
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|26
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
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|26
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|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|СПАЛ
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|Брешия
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