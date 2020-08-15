"Зовите меня Нептуном": Роналду погрузился на глубину 14 метров

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"Зовите меня Нептуном": Роналду погрузился на глубину 14 метров

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает делиться видео своего отпуска.

На этот раз 35-летний португалец погрузился в воду на глубину 14 метров.

"Проснувшись сегодня, задался вопросом, что происходит в море. Зовите меня Нептуном. Пожалуйста, не пытайтесь повторить это. 14 метров", - подписал видео Роналду.

В минувшем сезоне Роналду провел 46 игр, забил 37 голов и отдал 7 ассистов.

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