ЦСКА заключил спонсорское соглашение с интернет-аптекой
ЦСКА заключил спонсорское соглашение с интернет-аптекой "Еаптека".
Как сообщает официальный сайт "армейцев", договор между сторонами будет действовать до конца текущего сезона.
Напомним, что за последнее время ЦСКА подписал контракты с "Промсвязьбанком", "ИКС Холдингом", "Фонбетом" и Wildberries.
В прошлом сезоне ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте. В этом сезоне "армейцы" сыграют в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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|Команда
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|4
|Ростов
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
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