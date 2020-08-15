ЦСКА заключил спонсорское соглашение с интернет-аптекой

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ЦСКА заключил спонсорское соглашение с интернет-аптекой

ЦСКА заключил спонсорское соглашение с интернет-аптекой "Еаптека".

Как сообщает официальный сайт "армейцев", договор между сторонами будет действовать до конца текущего сезона.

Напомним, что за последнее время ЦСКА подписал контракты с "Промсвязьбанком", "ИКС Холдингом", "Фонбетом" и Wildberries.

В прошлом сезоне ЦСКА финишировал в РПЛ на четвертом месте. В этом сезоне "армейцы" сыграют в групповом этапе Лиги Чемпионов.

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