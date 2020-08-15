Соболев рассказал, как оказывал первую помощь потерявшему сознание Нижичу

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Соболев рассказал, как оказывал первую помощь потерявшему сознание Нижичу

Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал, как игрок "Ахмата" Зоран Нижич потерял сознание.

"Понсе принял мяч, опустил и пробил. Попал Нижичу в лицо. Он сразу упал, я подошел, затолкал пальцы ему в рот, чтобы он не сомкнул челюсть, и положил его на бок. Потом им занимались врачи.

Разумеется, жалко, что так вышло, однако это футбол. Он спас свою команду в этом моменте, если бы не он - был бы гол", - заявил Соболев.

Напомним, что матч завершился победой "Спартака" со счетом 2:0.

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