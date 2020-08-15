"Барселона" сделала предложение Почеттино

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Барселону".

По сведениям Diario Sport, президент каталонцев Жозеп Бартомеу считает аргентинца лучшим кандидатом для смены поколений в клубе. Кроме того, кандидатуру Почеттино поддерживает капитан команды Лионель Месси.

Отмечается, что Бартомеу хотел пригласить Почеттино еще в январе, однако спортивный директор клуба Эрик Абидаль убедил его назначить Кике Сетьена.

Сообщается, что "Барса" предлагает Почеттино контракт по схеме "1+1". Однако клуб также контактирует с Рональдом Куманом, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.

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