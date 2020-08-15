"Барселона" сделала предложение Почеттино
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может возглавить "Барселону".
По сведениям Diario Sport, президент каталонцев Жозеп Бартомеу считает аргентинца лучшим кандидатом для смены поколений в клубе. Кроме того, кандидатуру Почеттино поддерживает капитан команды Лионель Месси.
Отмечается, что Бартомеу хотел пригласить Почеттино еще в январе, однако спортивный директор клуба Эрик Абидаль убедил его назначить Кике Сетьена.
Сообщается, что "Барса" предлагает Почеттино контракт по схеме "1+1". Однако клуб также контактирует с Рональдом Куманом, Массимилиано Аллегри и Тьерри Анри.
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|Команда
|М
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
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|Бетис
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|20
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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