Фукс на следующей неделе пройдет медобследование в ЦСКА

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Фукс на следующей неделе пройдет медобследование в ЦСКА

ЦСКА продолжает продвигаться в переговорах по трансферу защитника "Интернасьонал" Бруно Фукса.

Как сообщает "Чемпионат", медобследование футболиста в московском клубе должно пройти на следующей неделе.

Напомним, что "армейцы" согласовали с 21-летним бразильцем трехлетнее соглашение. ЦСКА готов заплатить за трансфер 8 миллионов евро плюс 1,5 миллиона евро в виде бонусов.

В этом сезоне Фукс провел две игры в чемпионате Бразилии.

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