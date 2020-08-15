Мостовой: "К Месси нужно относиться с уважением, он 15 лет тянул на себе "Барселону"

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о разгромном поражении "Барселоны" от "Баварии" (2:8) в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Вчера для "Барселоны" был просто кошмар. Даже слова трудно подбирать, это сложно объяснить. Нужно признать, что "Бавария" продемонстрировала невероятную результативность, настрой, инстинкт убийцы. Их было не остановить, а они хотели еще больше унизить "Барселону". Было бы у них еще минут пять, они бы забили еще.

У "Барселоны" провалились все. Месси в первые 30 минут старался исправить ситуацию. К нему нужно относиться с уважением. Он 15 лет тянул на себе команду. Во втором тайме он понял, что уже ничего не исправить", - заявил Мостовой.

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