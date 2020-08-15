Журналист Егоров рассказал, сколько клубы РПЛ будут платить за VAR

Журналист Сергей Егоров поделился информацией о финансировании системы VAR со стороны клубов РПЛ.

"Каждый клуб РПЛ будет платить 10-13 миллионов рублей ежегодно. Это большие деньги. Поэтому клубы могут требовать отсутствие ошибок", - сообщил Егоров.

Напомним, что куратором системы VAR в России является Леонид Калошин.

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