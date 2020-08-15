Хавбек "Спартака" Тиль имеет предложение от голландского клуба
Хавбек "Спартака" Гус Тиль близок к возвращению в Нидерланды.
По сведениям журналиста Сергея Егорова, у футболиста есть на руках предложение от голландского клуба.
Напомним, что "Спартак" приобрел Тиля летом 2019 года у АЗ за 15 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер московского клуба.
В настоящее время трансферная стоимость 22-летнего голландца оценивается в 8,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне на счету Тиля два гола и два ассиста в 22 матчах.
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