Хавбек "Спартака" Тиль имеет предложение от голландского клуба

Хавбек "Спартака" Гус Тиль близок к возвращению в Нидерланды.

По сведениям журналиста Сергея Егорова, у футболиста есть на руках предложение от голландского клуба.

Напомним, что "Спартак" приобрел Тиля летом 2019 года у АЗ за 15 миллионов евро. Это самый дорогой трансфер московского клуба.

В настоящее время трансферная стоимость 22-летнего голландца оценивается в 8,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету Тиля два гола и два ассиста в 22 матчах.

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