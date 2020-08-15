Головин помог "Монако" обыграть АЗ в товарищеском матче

"Монако" в товарищеской встрече одержал победу над голландским АЗ (2:0).

Россиянин Александр Головин поучаствовал в обоих голах команды. На 21-й минуте он открыл счет в матче, а на 73-й минуте Виссам Бен-Йеддер отправил мяч в сетку после удара Головина.

Напомним, что в прошлом сезоне Головин провел 30 игр, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

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