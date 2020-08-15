Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение от "Зенита" (0:2).

"Я сказал игрокам, что они молодцы. Бывает. Играли хорошо. Первый тайм - хорошо, второй - еще лучше. Не поздравлял, потому что проиграли. Поблагодарил за игру.

Жестких разговоров в перерыве не было. Просто подсказал, что необходимо делать и как. Все стали делать во втором тайме. Все всё видели. Даже говорить не нужно. При том, что противостояли лучшей на данный момент команде России", - заявил Карпин.

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