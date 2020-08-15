Черчесов и Нурмагомедов присутствовали на матче "Локомотив" - "Краснодар"

"Локомотив" во втором туре РПЛ одолел "Краснодар" (1:0).

Стало известно, что на матче присутствовали наставник сборной России Станислав Черчесов и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Главный тренер сборной и чемпион UFC на футболе. Этого болельщика лучше не злить



@MatchTV#НашиПарни #футбол pic.twitter.com/42aN8YRA6k — Сборная России (@TeamRussia) August 15, 2020

Напомним, что из-за пандемии коронавируса сборная России не играла с ноября прошлого года.

Ближайший матч национальной команды против Сербии состоится 3 сентября в рамках Лиги Наций.

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