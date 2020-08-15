Черчесов и Нурмагомедов присутствовали на матче "Локомотив" - "Краснодар"
"Локомотив" во втором туре РПЛ одолел "Краснодар" (1:0).
Стало известно, что на матче присутствовали наставник сборной России Станислав Черчесов и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Главный тренер сборной и чемпион UFC на футболе. Этого болельщика лучше не злить— Сборная России (@TeamRussia) August 15, 2020
@MatchTV#НашиПарни #футбол pic.twitter.com/42aN8YRA6k
Напомним, что из-за пандемии коронавируса сборная России не играла с ноября прошлого года.
Ближайший матч национальной команды против Сербии состоится 3 сентября в рамках Лиги Наций.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22