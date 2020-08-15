"Сельта" купила молодого хавбека "Реала"

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"Сельта" купила молодого хавбека "Реала"

"Сельта" приобрела хавбека "Реала" Мигеля Баезу.

Сообщается, что стоимость трансфера составила 2,5 миллиона евро. 20-летний испанец подписал с клубом пятилетний контракт.

Баеза является воспитанником "Реала. Он выступал за "Реал" U-18, U-19 и "Кастилью".

В Юношеской лиге УЕФА игрок провел 23 игры, в которых отметился 7 голами и 5 ассистами.

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