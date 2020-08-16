Команды Гвардиолы не доходят до финала Лиги Чемпионов с 2011 года

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Команды Гвардиолы не доходят до финала Лиги Чемпионов с 2011 года

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы вылетел из Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3) на стадии 1/4 финала.

Команды Гвардиолы не выходят в финал турнира с 2011 года. В 2011 году Гвардиола с "Барселоной" выиграл турнир.

В 2012 году каталонцев выбили в полуфинале, после чего Гвардиола взял год перерыва. За время работы в "Баварии" (2013-2016) мюнхенцы три раза покидали турнир на стадии полуфинала.

"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы в первом сезоне вылетел в 1/8 финала, а в трех последующих - в четвертьфинале.

Напомним, что Гвардиола также выигрывал ЛЧ с "Барселоной" в 2009 году.

Читайте также: "Лион" сенсационно выбил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хотя бы сейчас шейх подумает, давать ли шарлатану с "ДНК Тотального Футбола" ещё 500 млн на трансферы?)

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