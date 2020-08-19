Новый тренер "Барселоны" Куман высказался о Месси

Теги рональд куманбарселоналионель месси

Новый тренер "Барселоны" Куман высказался о Месси

Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.

"Я не знаю, придется ли мне уговаривать Месси остаться в клубе. Он лучший футболист в мире, а ты всегда желаешь иметь в своей команде лучшего игрока. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он приносит клубу победы. Я буду очень счастлив, если он решит остаться.

У него есть соглашение с клубом, однако, конечно, необходимо с ним переговорить. Мы планируем пообщаться с различными футболистами. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает следующим летом, однако аргентинец готов рассмотреть уход из клуба из-за недовольства работой руководства.

Читайте также: Рональд Куман может быть уволен из "Барселоны" через год. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов