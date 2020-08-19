Новый тренер "Барселоны" Куман высказался о Месси
Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.
"Я не знаю, придется ли мне уговаривать Месси остаться в клубе. Он лучший футболист в мире, а ты всегда желаешь иметь в своей команде лучшего игрока. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он приносит клубу победы. Я буду очень счастлив, если он решит остаться.
У него есть соглашение с клубом, однако, конечно, необходимо с ним переговорить. Мы планируем пообщаться с различными футболистами. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает следующим летом, однако аргентинец готов рассмотреть уход из клуба из-за недовольства работой руководства.
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