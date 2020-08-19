"Торино" объявил о переходе защитника "Милана"

Защитник "Милана" Рикардо Родригес перешел в "Торино".

Как сообщает сайт туринцев, с 27-летним игроком было заключено соглашение до лета 2024 года.Швейцарец присоединится к клубу 1 сентября.

По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила три миллиона евро.

Напомним, что ранее "Милан" хотел включить Родригеса в сделку по хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку, однако игрок отказался от переезда в Россию.

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