"Торино" объявил о переходе защитника "Милана"

Теги рикардо родригесмиланторинотрансферы

"Торино" объявил о переходе защитника "Милана"

Защитник "Милана" Рикардо Родригес перешел в "Торино".

Как сообщает сайт туринцев, с 27-летним игроком было заключено соглашение до лета 2024 года.Швейцарец присоединится к клубу 1 сентября.

По сведениям Transfermarkt, стоимость сделки составила три миллиона евро.

Напомним, что ранее "Милан" хотел включить Родригеса в сделку по хавбеку "Локомотива" Алексею Миранчуку, однако игрок отказался от переезда в Россию.

Читайте также: Миранчук хочет выступать в "Милане", несмотря на интерес "Аталанты". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов