Газизов высказался об интересе "Наполи" к Джикии

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на слухи о том, что "Наполи" заинтересован в Георгии Джикии.

"В Италии сообщают об интересе к Джикии? Можно такое и в Англии написать. Я не верю слухам. Если поступят предложения, то мы их рассмотрим", - заявил Газизов.

Напомним, что Джикия является капитаном "Спартака". За московский клуб он выступает с 2017 года.

В прошлом сезоне на счету Джикии один забитый гол в 36 матчах.

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