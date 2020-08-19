Куман: "Сейчас нужно вернуть "Барселону" на ее законное место"

2 Теги барселонарональд куман

Куман: "Сейчас нужно вернуть "Барселону" на ее законное место"

Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о своих задачах в клубе.

"Сегодня я очень счастлив и горд. "Барселона" - мой дом, и у меня появилась возможность тренировать эту команду. Это сложное испытание, так как в "Барсе" всегда максимальные требования. Но так и должно быть. Мне досталась достаточно качественная команда для того, чтобы требовать максимальных результатов и завоевания трофеев.

Мы будем делать все, чтобы наша команда была сильна. Необходимо внести изменения, мы хотим изменить сложившийся образ. Необходимо усердно работать, чтобы вернуть престиж.

"Барселона" все еще самый большой клуб мира. Сейчас нужно вернуть клуб на его законное место, у нас достаточно качественная команда для этого", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Верно.Её место в середине таблицы.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Заливает такую же чушь как и остальные.С позором вылетит как предыдущие физрукм.

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