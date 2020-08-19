Куман: "Сейчас нужно вернуть "Барселону" на ее законное место"
Новый наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал о своих задачах в клубе.
"Сегодня я очень счастлив и горд. "Барселона" - мой дом, и у меня появилась возможность тренировать эту команду. Это сложное испытание, так как в "Барсе" всегда максимальные требования. Но так и должно быть. Мне досталась достаточно качественная команда для того, чтобы требовать максимальных результатов и завоевания трофеев.
Мы будем делать все, чтобы наша команда была сильна. Необходимо внести изменения, мы хотим изменить сложившийся образ. Необходимо усердно работать, чтобы вернуть престиж.
"Барселона" все еще самый большой клуб мира. Сейчас нужно вернуть клуб на его законное место, у нас достаточно качественная команда для этого", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.
Читайте также: Рональд Куман возглавил "Барселону". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Хавбек "Краснодара" попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на матчи Лиги Наций
-
Сын Черчесова отбил три пенальти и помог своему клубу пройти в следующий раунд Кубка России
-
"Ливерпуль" определился с соперниками на сборе в Австрии
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА
-
"Сочи" нацелился на Попова
-
2
Куман: "Сейчас нужно вернуть "Барселону" на ее законное место"
-
Газизов высказался об интересе "Наполи" к Джикии
-
Юношеская Лига УЕФА: "Реал" и "Зальцбург" вышли в полуфинал
-
"Динамо" обыграло "Ростов" в 3-м туре РПЛ
-
"Зенит" получил премию фэйр-плей по итогам прошлого сезона РПЛ
-
"Торино" объявил о переходе защитника "Милана"
-
Новый тренер "Барселоны" Куман высказался о Месси
-
"Ахмат" одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Ротор"
-
3
Бартомеу: "Барселона" должна была выиграть Лигу Чемпионов еще четыре раза"
-
"Арсенал" может оформить второй летний трансфер на этой неделе
-
"Барселона" представила Кумана
-
Бывший тренер сборной Беларуси назвал реальное количество протестующих в стране
-
"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Лион" в четвертьфинале юношеской ЛЧ. Команды забили семь голов
-
Поль Погба снялся в мотивирующем ролике для Adidas
-
В "Роме" зафиксирован случай коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14