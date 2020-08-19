"Сочи" нацелился на Попова

Хавбек "Ростова" Ивелин Попов близок к уходу из клуба.

Как сообщает "Чемпионат", в услугах 32-летнего болгарина заинтересован "Сочи", который уже вступил в переговоры по игроку. Отмечается, что сам футболист не против перебраться в сочинский клуб.

Попов выступает за "Ростов" с 2019 года. За это время он провел 29 игр, забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

Попов также известен по своим выступлениям за "Рубин", "Спартак" и "Кубань".

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